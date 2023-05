Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Festnahme bei Kontrolle eines Restaurants in Greifswald

Stralsund (ots)

Bei einer Prüfung am 28. April 2023 in einem Restaurant in Greifswald haben Bedienstete der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Stralsund einen vietnamesischen Staatsbürger ohne gültige Aufenthaltserlaubnis und ohne gültigen Reisepass arbeitend angetroffen. Dabei hat die Person versucht, sich mit einem gültigen Aufenthaltstitel eines anderen vietnamesischen Staatsbürgers auszuweisen.

Bereits im Juni des Vorjahres wurde ebendieser vietnamesische Staatsbürger mit gleichem Tatvorwurf in Stralsund festgestellt und entsprechend erkennungsdienstlich behandelt. Auch bei dieser Maßnahme hat der Betroffene versucht, sich mit einem gültigen Aufenthaltstitel einer anderen Person auszuweisen. Anschließend ist die Person jedoch untergetaucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hält sich der vietnamesische Staatsbürger bereits seit 2018 unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stralsund wurde die vorläufige Festnahme und Haftrichtervorführung angeordnet.

Original-Content von: Hauptzollamt Stralsund, übermittelt durch news aktuell