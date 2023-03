Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Zoll findet 57.328 Stück unversteuerte Zigaretten im Pkw eines Reisenden bei Jarmen

Stralsund (ots)

Am 11.März 2023 kontrollierten Zöllner einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Stralsund an der B 110 in der Nähe von Jarmen den Pkw eines deutschen Reisenden. Im Fahrzeug des 52jährigen Mannes fanden sie insgesamt 57.328 Stück Zigaretten sowie 1.200 Stück Heets ohne deutsche Steuerzeichen. Der entstandene Steuerschaden beträgt ca. 10.600 EUR. Gegen den Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und die Tabakwaren beschlagnahmt.

