Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Hollnseht und Sellstedt

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Montag (02.05.2022) drangen bislang unbekannte Täter zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr durch die Terrassentür in ein Wohnhaus im Hasenhoopsweg in Hollnseht ein. Aus dem Haus wurde Bargeld entwendet.

Am Abend versuchte dann ein bislang unbekannter Täter gegen 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schiffdorfer Straße in Sellstedt einzudringen. Dieser wurde offenbar bei der Tatausführung gestört und flüchtete mit einem PKW vom Tatort.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

