LPI-J: Randalierendes Pärchen im Einkaufszentrum

Bad Sulza (ots) - Am Donnerstag, den 15.12.2022 wurde von der Polizei in Bad Sulza eine stationäre Verkehrskontrolle in der Apoldaerstraße durchgeführt. Es wurden 15 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurde 1 Mängel festgestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

