HZA-HST: Jahresbilanz 2022 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Stralsund

Die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) überprüften im vergangenen Jahr im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 1.417 Arbeitgeber (2021: 1.522). Dabei wurden 2.160 Straf- und 1.366 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet (2021: 2.955 und 729). Die ermittelte Schadenssumme (vorenthaltene Sozialabgaben) belief sich auf rund 10,2 Millionen Euro.

"Mit den Prüfungen und anschließenden Ermittlungen tragen die Bediensteten dazu bei, dass Sozialversicherungsbeiträge und Steuern gezahlt werden, Sozialleistungen nicht zu Unrecht bezogen und die Regelungen zum Mindestlohn eingehalten werden. Dies ist ein wichtiger Beitrag für fairen Wettbewerb" so Kay Noffke, Leiter des Hauptzollamtes Stralsund.

Jahresergebnisse im Einzelnen

2022 2021 2020

Prüfung von Arbeitgebern: 1.417 1.522 1.451

Eingeleitete Ermittlungsverfahren

wegen Straftaten: 2.160 2.955 1.943

Eingeleitete Ermittlungsverfahren

wegen Ordnungswidrigkeiten: 1.366 729 822

Schadenssumme im Rahmen der straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen (in Mio. EUR): 10,2 16,2 21,3

Hintergrundinformation:

Die 169 Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Stralsund sind an 5 Standorten im Land M-V tätig: Stralsund, Anklam, Neubrandenburg, Rostock und Schwerin. Sie ermitteln in den Bereichen Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuerhinterziehung, Leistungsmissbrauch und Leistungsbetrug, illegaler Beschäftigung von Ausländern sowie Einhaltung der Mindestlöhne. Die Prüfungen der FKS werden sowohl als verdachtsunabhängige Spontanprüfungen, als Initiativprüfung aus Anlass eigener Risikoeinschätzungen bzw. Hinweisen Dritter oder als Schwerpunktprüfungen bestimmter Branchen und Gewerbezweige durchgeführt. Auch im vergangenen Jahr hat die FKS bundesweit und regional mit einem erhöhten Personaleinsatz unter anderem im Baugewerbe, in der Gebäudereinigungsbranche, in Gaststätten und Hotellerie sowie im Speditions-, Transport und Logistikgewerbe und bei Paketdienstleistern geprüft.

