Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Orangefarbenen Roller aus Garage gestohlen

Altenburg (ots)

Nöbdenitz: Den Einbruch in seine Garage meldete am gestrigen Tag der 38-jährige Nutzer der Altenburger Polizei. Wie sich herausstellte, drangen in der Zeit vom Sonntag (03.04.2022) zum Montag (04.04.2022) unbekannte Täter gewaltsam in die in der Bahnhofstraße in Nöbdenitz befindliche Garage. Dabei verursachten sie nicht nur Sachschaden, sondern stahlen daraus schließlich auch noch einen orangefarbenen Roller der Marke Aprilia. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (RK)

