Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorschalldämpfer gestohlen

Gera (ots)

Gera: Eine Garage in einem Garagenkomplex Am Pfortener Kalkwerk geriet ins Visier unbekannter Täter. Diese drangen in der Zeit vom 28.03.2022 - 04.04.2022 gewaltsam in die Garage eines 35-jährigen Nutzers ein, um dort in der Folge den Vorschalldämpfer eines in der Garage stehenden Mercedes abzubauen und letzten Endes aus zu stehlen. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell