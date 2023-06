LPI-SHL: Fahrzeug in Oepfershausen beschädigt

Meiningen (ots) - Am Nachmittag des 17.06.2023 befuhr ein 68-jähriger Kradfahrer die L2627 zwischen Bibra und Wölfershausen. In einer Rechtskurve kam der Kradfahrer nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge fuhr er auf eine Wiese, auf welcher er mit seinem Krad zu Fall kam. Der Kradfahrer wurde dabei schwerverletzt und durch den Rettungsdienst in das Klinikum nach Meiningen verbracht. Rückfragen bitte an: ...

