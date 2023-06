LPI-SHL: Durchfahrtsverbot missachet und unter Alkohol

Erlau (ots) - Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Erlau einen auf dem Parkplatz der Feuewehr abgestellten Pkw. Mittels eines unbekannten, spitzen Gegenstandes zerkratzte der Täter sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrerseite am Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf mehrer tausend Euro. Andere Fahrzeuge wurden nicht angegriffen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

