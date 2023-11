Polizei Köln

POL-K: 231106-2-K Polizei nimmt mutmaßlichen Vergewaltiger fest - Haft

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat am Sonntagmorgen (5. November) gegen 6.40 Uhr an der U-Bahnhaltestelle Venloer Straße/Gürtel in Ehrenfeld einen 31Jahre alten Mann festgenommen. Der Festgenommene soll kurz zuvor an der nahen Heliosstraße versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann.

Er ist dringend verdächtig, die Frau in einen Hinterhof gezerrt, dort gewaltsam zu Boden gebracht, geschlagen und versucht zu haben, sexuelle Handlungen durchzuführen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden durch die laut um Hilfe schreiende Frau zwei Passanten (59, 30) auf die Tat aufmerksam und kamen zu Hilfe. Die Zeugen alarmierten umgehend die Polizei und betreuten die Verletzte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Aufgrund der genauen Personenbeschreibung des vom Tatort geflüchteten Angreifers erkannten fahndende Streifenbeamte den Verdächtigen wieder. (cg/de)

