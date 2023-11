Polizei Köln

POL-K: 231107-1-K Zeugensuche nach bewaffnetem Raub in Wohnung

Köln (ots)

Am Montagvormittag (6. November) soll ein etwa 1,80 Meter großer Mann in der Rochusstraße in Ossendorf einen Senioren (68) überfallen haben.

Nach eigenen Angaben soll sich der Kölner gegen 9.20 Uhr in der Wohnung seiner Bekannten (82) befunden haben, als der Gesuchte an der Tür geklingelt und geklopft habe. Nachdem der 68-Jährige die Tür geöffnet habe, soll der Mann die Wohnung unvermittelt betreten, den Kölner mit einer Schusswaffe bedroht und in ein Badezimmer gesperrt haben. Nach Aussagen des Überfallenen trug der etwa 25 Jahre alte Tatverdächtige zur Tatzeit ein schwarzes Basecap, dunkle Kleidung und ein beigefarbenes Halstuch über Mund und Nase. Zudem soll der Gesuchte ein Tattoo am rechten Handgelenk in Form eines Stacheldrahts und buschige Augenbrauen haben.

Hinweise zur Tat, der Identität oder den Aufenthaltsort des Täters nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ls/kk)

