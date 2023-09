Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) - 62-Jährige schwebt nach Unfall mit betrunkenem Autofahrer in Lebensgefahr (23.09.2023)

Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz (ots)

Zu einem außergewöhnlichen und folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend um 23.12 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Böhringer Straße in Radolfzell gekommen. Ein 27-jähriger Pkw-Lenker parkte seinen Mercedes mit hoher Geschwindigkeit rückwärts aus und wollte mit quietschenden Reifen davonfahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen geparkten Opel. Dieser schleuderte und erfasste die hinter dem Opel stehende 62-jährige Fahrzeughalterin, welche zu Boden stürzte. Ohne sich um die schwer verletzte Frau zu kümmern, flüchtete der 27-Jährige mit seinem Fahrzeug. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der 27-Jährige im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden ihm Blutproben entnommen, sowie sein Fahrzeug, sein Handy und seine Oberbekleidung beschlagnahmt. Die 62-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 EUR. Aufgrund der Schwere der Unfallfolgen erfolgte die Unfallaufnahme durch die Experten der Verkehrspolizei aus Mühlhausen-Ehingen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen unter der Rufnummer 07733/99600 in Verbindung zu setzen (AM).

