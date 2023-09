FW-WRN: FEUER_3 - LZ1 - LZ3 - MFH / Rauch / Feuer / Meldende noch im Haus

Freiwillige Feuerwehr Werne

Werne (ots)

Am Mittwochmorgen wurde der Löschzug 1 Stadtmitte sowie zur Tagesunterstützung der Löschzug 3 aus Stockum um 09:19 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - LZ1 - LZ3 - MFH / Rauch / Feuer / Meldende noch im Haus" in die Hermann-Löns-Straße in Werne Mitte alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus war es zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Erkundung ergab dass sich keine Personen mehr in der Wohnung befanden oder verletzt waren. Es war eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im ersten Obergeschoss wahrzunehmen. Als erste Maßnahmen konnte bei der betroffenen Brandwohnung ein sogenannter Rauchvorhang gesetzt werden, damit der Brandrauch sich nicht im Treppenhaus ausbreiten konnte. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer mit einem C-Rohr im Innenangriff bei Nullsicht schnell löschen. Vermutlich ein defektes elektrisches Gerät hatte andere Küchengeräte bzw. die Küche selbst in Brand gesetzt. Nach dem Einsatz eines Hochdrucklüfters war die Wohnung gefahrlos zu begehen, so dass der Trupp auch die Glutnester bekämpfen konnte. Das verbrannte Material wurde aus der Wohnung entfernt und alles mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Aufgrund der Rauchentwicklung ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die Einsatzstelle wurde gegen 10:45 Uhr an Polizei und die Eigentümer übergeben. Im Einsatz waren Polizei, Notarzt und Rettungsdienst sowie 26 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen der Feuerwehr. [1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1, 3-HLF20-1, 3-LF20-1, 1-GW-L1], der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Polizei.

