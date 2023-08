Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Mehrere Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Werne

Werne (ots)

20.08.2023 > 23:20 Uhr - 23:50 Uhr

FEUER_2 - LZ1 - unklare Feuermeldung Am Sonntagabend wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 23:20 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - unklare Feuermeldung" in die Capeller Straße in Werne Mitte alarmiert. Vor Ort stand ein Lebensbaum in Brand. Ein Trupp löschte das Feuer mit einem C-Rohr. Eine Ausbreitung auf weitere Vegetation konnte verhindert werden. Abschließend wurde der betroffene Bereich mit der Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester kontrolliert. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

21.08.2023 > 20:20 Uhr - 21:00 Uhr

FEUER_2 - LG2 - LZ1 - Rauchentwicklung aus Mähdrescher Am Montagabend wurden die Löschgruppe 2 Langern und der Löschzug 1 Stadtmitte um 20:20 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - Rauchentwicklung aus Mähdrescher" in die Lünener Straße in Werne Langern alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits keine Rauchentwicklung mehr vorhanden. Beim Dreschen gab es technische Probleme an dem Mähdrescher, weshalb es zu einer kurzen Rauchentwicklung gekommen ist. Der betroffene Bereich an dem Fahrzeug wurde von einem Trupp mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1, 1-LF20KatS-1, 2-LF10-1, 2-MTF-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

25.08.2023 > 17:46 Uhr - 18:15 Uhr

F_BMA - LZ1 - ausgelöste Brandmeldeanlage Am Freitagabend wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 17:46 Uhr mit dem Alarmstichwort "F_BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage" zu einem Objekt in die Straße Fürstenhof in Werne Mitte alarmiert. Vor Ort kontrollierte ein Trupp den ausgelösten Bereich. Es konnte kein Auslösegrund ausfindig gemacht werden. Die Anlage wurde zurückgesetzt und an den Betreiber übergeben. Im Einsatz waren 13 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

26.08.2023 > 20:50 Uhr - 21:50 Uhr

FEUER_3 - LZ1 - Wohnungsbrand Am Samstagabend wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 20:50 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - Wohnungsbrand" in die Straße Thünen in Werne Mitte alarmiert. Vor Ort ist es zu einem Feuer auf einem Balkon gekommen, welches bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits gelöscht worden war. Mehrere Personen wurden bei Eintreffen durch den Rettungsdienst bereits behandelt. Ein Trupp kontrollierte den Balkon und den betroffenen Bereich ausgiebig mit der Wärmebildkamera, um eventuelle Glutnester oder Wärmequellen ausfindig machen zu können. Die Wohnung wurde abschließend belüftet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1], der Rettungsdienst, der organisatorische Leiter Rettungsdienst [OrgL], der Leitende Notarzt [LNA] und die Polizei.

