FW-WRN: Feuerwehr Werne nimmt an Fahrsicherheitstraining teil

Schnelle Spurwechsel, plötzlich auftauchende Hindernisse oder glatte Fahrbahnen - Einsatzfahrten der Feuerwehr stellen außergewöhnliche Anforderungen an die Maschinisten. Vor allem bei schlechter Witterung besteht ein enormes Risiko im Straßenverkehr. Damit unsere Kameraden für Einsatzfahrten gut vorbereitet sind, nahmen am heutigen Sonntag insgesamt 12 Kameraden an einem Fahrsicherheitstraining auf dem Gelände des Forschungs- und Technologiezentrums Ladungssicherung Selm teil. Durchgeführt wurde das Training von Hans-Peter Moritz-Baier von der Fahrsicherheit Hattingen.

Abgestimmt auf die spezifischen Fahrzeugtypen bekamen die Maschinisten zunächst eine kurze theoretische Einführung in die fahrtechnischen Grundlagen. Nach der praktischen Basis, wie zum Beispiel der richtigen Sitzposition (auch in der Mannschaftskabine), ging es für die Maschinisten los. Schwierige Fahrbahnzustände werden vor Ort durch bewässerte Gleitbeläge künstlich erzeugt und diese stellen eine echte Herausforderung dar. Die Maschinisten trainierten unter anderem das optimale Bremsen in Notsituationen, das Ausweichen vor plötzlich auftretenden Hindernisse sowie Kurvenfahrten auf rutschigem Untergrund.

Nach dem lehrreichen Tag erfolgte in einer Abschlussrunde die Nachbesprechung des Trainings. Lernziel sollte sein, die Maschinisten der Großfahrzeuge bestmöglich auf das Erkennen von Gefahrensituationen vorzubereiten und mit dem richtigen Handeln diese Situationen zu entschärfen.

