Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Einsatzreiches Wochenende für die Freiwillige Feuerwehr Werne

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

An diesem Wochenende arbeiteten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne insgesamt sieben Einsätze ab.

08.07.2023 > 10:20 Uhr - 10:38 Uhr

TH_TÜR - LZ3 - hilflose Person hinter Tür Am Samstagmorgen wurde der Löschzug 3 Stockum um 10:20 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_TÜR - hilflose Person hinter Tür" in den Weckermannweg in Werne Stockum alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Tür bereits geöffnet. Der Patient wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut und versorgt. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeuge [3-HLF20-1, 3-LF20-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

08.07.2023 > 13:40 Uhr - 14:55 Uhr

TH_1 - LG4 - LZ1 - brennt Baumstumpf Am Samstagmittag wurden die Löschgruppe 4 Holthausen und der Löschzug 1 Stadtmitte um 13:40 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - brennt Baumstumpf" in die Münster Straße in Werne Holthausen alarmiert. Vor Ort brannte ein Baumstumpf und etwa 20 Quadratmeter Feld. Es wurde eine Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren durchgeführt. Der betroffene Bereich wurde abschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [4-LF10-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1] und die Polizei.

08.07.2023 > 17:07 Uhr - 18:50 Uhr

FEUER_1 - LZ1 - brennt PKW Am Samstagabend wurde der Löschzug Stadtmitte um 17:07 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - brennt PKW" auf den Parkplatz Hasenkämpe auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine dichte schwarze Rauchwolke wahrnehmbar. Vor Ort eingetroffen bestätigte sich die Lage wie gemeldet, ein PKW stand in Vollbrand. Glücklicherweise hat die Fahrerin des PKW einen Motorplatzer und die anschließende Rauchentwicklung schnell gemerkt und den PKW auf den Parkplatz gelenkt. Bei Eintreffen wurde diese vorsichtshalber schon vom Rettungsdienst gesichtet. Ein Trupp nahm ein C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit brannten bereits schon Teile der Vegetation. Auch diese wurden Rasch mit dem C-Rohr gelöscht. Damit der PKW vollständig gelöscht werden konnte, wurde der PKW abschließend noch mit Schaum bedeckt. Schaum erstickt das Feuer und die noch vorhandenen Glutnester bze. heißen Stellen des Fahrgestells. Ebenfalls wurden die auslaufenden Medien mit Bindemittel abgestreut und das kontaminierte Bindemittel wurde wieder aufgenommen. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-TLF3000-1, 1-HLF20-1], der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei.

08.07.2023 > 18:13 Uhr - 18:55 Uhr

TH_1 - LZ3 - Person in Aufzug Aufgrund eines laufenden Einsatzes des Löschzuges 1 Stadtmitte auf der Bundesautobahn 1 wurde der Löschzug 3 Stockum um 18:13 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Person in Aufzug" in die Straße Beckingshof in Werne Mitte alarmiert. Es wurde eine Person aus dem Aufzug befreit, die glücklicherweise wohlauf war. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-LF20-1] und die Polizei.

09.07.2023 > 03:20 Uhr - 03:55 Uhr

FEUER_2 - LZ3 - brennt Hecke und Baumhaus In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde der Löschzug 3 Stockum um 03:20 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - brennt Hecke und Baumhaus in die Geiststraße in Werne Stockum alarmiert. Bei Eintreffen brannte eine Hecke bereits in Vollbrand. Umgehend wurde der Schnellangriff vorgenommen und die Brandbekämpfung durchgeführt. Das angrenzende Baumhaus konnte glücklicherweise gesichert werden und blieb unbeschadet. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-LF20-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

09.07.2023 > 03:44 Uhr - 04:35 Uhr

FEUER_2 - LZ1 - brennt Hecke Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - brennt Hecke" in die Straße Hansaring in Werne Mitte alarmiert. Bei Eintreffen stand ein Teil einer Böschung in Vollbrand. Es wurde ein Verteiler gesetzt und die Brandbekämpfung wurde mit zwei C-Rohren vorgenommen. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und eine Ausbreitung auf weitere Vegetation konnte verhindert werden. Abschließend wurde der Bereich mit der Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert. Im Einsatz waren 13 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

09.07.2023 > 03:57 Uhr - 04:20 Uhr

FEUER_1 - LZ3 - unklarer Brandgeruch Noch während der Aufräumarbeiten kam es für den Löschzug 3 Stockum um 03:57 zu einem Folgeeinsatz. Auf der Stockumer Straße wurde ein unklarer Brandgeruch gemeldet. Die Einsatzkräfte erkundeten den gemeldeten Bereich großflächig und konnten keinen Brandgeruch mehr feststellen. Der Einsatz konnte gegen 04:20 Uhr beendet werden. Es waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-LF20-1] im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell