FW-WRN: Abkühlung aus dem Tanklöschfahrzeug für die Läuferinnen und Läufer des 21. Werner Stadtlauf

Bei den hochsommerlichen Temperaturen des 21. Werner Stadtlauf ließen es sich einige Kameraden nicht nehmen ihrer Laufgruppe ordentlich einzuheizen. Unter tobenden Anfeuerungsrufen feuerten wir unsere Kameraden die bei den Gruppenläufen gestartet sind an. Ebenso wurde die Abkühlung am Rande der Laufstrecke von vielen Läuferinnen und Läufern dankend angenommen. Jeder der wollte konnte einen leichten Bogen durch den Wassernebel aus dem Hohlstrahlrohr laufen. Speziell unsere Läufer wurden in der letzten Runde tatkräftig angefeuert und durch den Dachwerfer des TLF besonders motiviert nocheinmal richtig Gas zu geben und eine spitzen Zeit abzuliefern.

Jan Drees, Malte Sommer, Uwe Tölle und Simon Lembcke sicherten sich den dritten Rang in der Gruppenwertung!

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!

