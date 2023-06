Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Der Grundstein ist gelegt! Baustart gelungen bei der neuen Feuerwache vom Löschzug 3 der Freiwilligen Feuerwehr Werne in Stockum

Werne (ots)

Am Freitag den 16.06.23 lud unser Bürgermeister Lothar Christ den Löschzug 3 sowie viele Gäste aus Politik, Stadthaus und Handwerk zur Grundsteinlegung der neuen Feuerwache an der Werner Straße in Stockum ein. Nach einer kurzen Ansprache bei bestem Wetter durch den Bürgermeister Lothar Christ sowie den Leiter der Wehr Thomas Temmann, wurde eine vom stellvertretenden Leiter der Wehr Jörg Mehringskötter gestifteten Zeitkapsel eingemauert. Der Löschzugführer Christian Rasche griff zur Maurerkelle vereinte das Bauwerk sowie die Zeitkapsel zu einer Einheit. Im Anschluss dieses feierlichen Aktes ging es gemeinsam in den Garten hinter dem alten Gerätehaus aus dem Jahr 1965 und dort wurde bei Kaltgetränken und einer leckeren Wurst vom Grill der Abend bei netten Gesprächen ausklingen gelassen.

