FW-WRN: Ab auf die Insel - Werner Kamerad unterstützt die FF Helgoland

Ab auf die Insel - Werner Kamerad unterstützt die FF Helgoland

Werne

Markus Gröver ist ehrenamtlicher Feuerwehrmann und in der Löschgruppe Unna Mitte der Freiwilligen Feuerwehr der Kreisstadt Unna aktiv. Aufgrund seines Arbeitsortes in Werne, unterstützt er tagsüber zusätzlich bei Einsätzen auch den Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne.

Aufgrund eines Beitrages Ende Februar auf Instagram und Facebook der Feuerwehr Helgoland den Markus gesehen hatte, bewarb er sich als ein sogenannter "Verstärker" auf der Insel Helgoland. Die zum Kreis Pinneberg gehörende Insel ist die einzige Hochseeinsel Deutschlands, und liegt inmitten der Nordsee. Sie besteht aus der Hauptinsel sowie der Strandinsel "Düne". In den Sommermonaten wird die FF Helgoland auf der Düne, wo sich unter anderem Ferienwohnungen sowie der Flughafen der Insel befinden, durch ehrenamtliche Kameraden vom Festland, hauptsächlich aus dem Kreis Pinneberg, unterstützt.

Auf Helgoland gibt es drei Standorte: FF Helgoland, Gerätehaus Oberland, Gerätehaus Unterland, Gerätehaus Düne. Die Gemeinde Helgoland sucht jedes Jahr für die Sicherstellung des Brandschutzes auf der Düne freiwillige Feuerwehrkameradinnen und -kameraden aus ganz Deutschland, die mit Ihrem Einsatz die touristische Nutzung der Düne aufrechterhalten bzw. die heimischen Brandschützer unterstützen möchten.

Dieses Jahr suchte die Gemeinde Helgoland zusätzlich noch ausgebildete Atemschutzgeräteträger für die Feuerwehr auf der Hauptinsel. Der jeweilige Aufenthalt beträgt mind. 14 Tage und ein schöner Nebenaspekt ist, dass bis zu 3 Angehörige mitreisen dürfen. Dies geht natürlich nur sofern eine entsprechende Unterkunft welche die Gemeinde Helgoland stellt auch auf der Insel zur Verfügung steht. Nach einer kurzen Bewerbung erhielt er kurzfristig die Zusage für den vorgeschlagenen Zeitraum und somit hieß es vom 03.07. bis 17.07.23 "Auf zur Insel".

Aufgrund der starken Stürme Anfang Juli fuhren am 02. und auch am 03.07 leider keine Schiffe zur Insel Helgoland. Am 04.07 hatte die Familie Gröver nun aber Glück mit dem Wetter und eine Fähre fuhr bei hohem Wellengang auf die Insel. Begleitet wurde Markus von seiner Frau und den beiden Töchtern.

Angekommen auf der Insel wurden Sie vom Gerätewart und vom Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr Helgoland bereits erwartet, und zusammen mit den drei weiteren "Verstärkern" wurden sie zur Feuerwache im Unterland gebracht. Dort erhielten sie dann die obligatorischen Funkmeldeempfänger und eine Einweisung auf Fahrzeug und Gerät. Routiniert schulte der Gerätewart die neuen Kameraden vom Festland und zeigte Ihnen die spezifischen Kniffe der lokalen Technik. In der Wache Unterland ist auch die kleinste Drehleiter Deutschlands untergebracht. Eine DLK 12-9 des französischen Herstellers Gimaex welche durch ihre kleine Bauart schon etwas Besonderes in der Feuerwehrwelt darstellt.

Nach der Einweisung ging es zur Wache im Oberland, wo weitere Einweisungen anstanden. Dort wurde dann auch endlich die Persönliche Schutzausrüstung die Markus mitgebracht hatte, in den Helgoländer Spind eingeräumt. Im Anschluss der Einweisungen ging es zur gemütlichen Unterkunft und endlich konnte der gemeinsame Familienurlaub auf der Insel beginnen. Wie zu Hause auch, durfte sich Markus mit seinem Meldeempfänger auf der Insel und der angelegenen Düne frei bewegen.

In dem Zeitraum seiner Wache wurden die Helgoländer Blauröcke dann zu 2 Einsätzen alarmiert. Der erste war eine "Personenrettung" und einmal musste der Rettungsdienst unterstützt werden. Markus ließ es sich auch nicht nehmen am Dienstabend der Feuerwehr Helgoland teilzunehmen. Das Thema lautete FwDV3 - "Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz" und die Kameraden führten dazu eine kleine Übung durch. Im weiteren Verlauf des Urlaubs führte ein Kamerad der Feuerwehr Helgoland die Unnaraner noch durch die beiden Zivilschutzbunker, die im 2 Weltkrieg zum Schutz der Bevölkerung auf der Insel errichtet worden waren.

Markus und seine Familie hatten einen schönen Urlaub und sind dankbar über die Gastfreundschaft der Gemeinde sowie der Kameraden/-innen der Feuerwehr Helgoland.

