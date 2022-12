Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Rüsselsheim (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 24. November, 00:00 und Freitag, den 25.November 16:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Einfahren in die Parkbucht einen schwarzen VW Golf in der Adam Opel Straße in Rüsselsheim auf dem Parkplatz der Großsporthalle, der dort parkte. Etwa 2500 Euro wird dem Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der Beifahrerseite stark beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim, Tel.: 06142/ 696 -533 entgegen.

