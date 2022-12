POL-DA: Erbach/Michelstadt: Anrufe durch falsche Polizeibeamte/Ordnungshüter warnen

Rüsselsheim (ots) - Am Montag, den 24. November zwischen 23:30 und 00:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eines schwarz/grauen Opel/Nissans beim Rückwärtsfahren einen schwarzen Maserati, der in der Adam Opel Straße in Rüsselsheim in einen Wartebereich eines Schnellrestaurants parkte. Etwa 1500 Euro wird der Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange/ ...

