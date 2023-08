Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Zwei Einsätze gleichzeitig! Ein ausgelöster Heimrauchmelder sowie eine verschlossene Tür bzw. Hubschrauberlandung hielten die Werner Feuerwehr auf trapp!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

11.08.2023 > 19:25 Uhr - 19:45 Uhr

F_Rauchmelder - LZ1 - ausgelöster Heimrauchmelder

Am Freitagabend um 19:25 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort:"F_Rauchmelder - ausgelöster Heimrauchmelder" über Meldeempfänger in die Lünener Straße alarmiert. Vor Ort bestätigte sich das ein Rauchmelder im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgelöst hatte. Im gesamten Haus reagierte Niemand auf Rufe oder Klingeln. Es konnte kein Rauch bzw. Feuer oder Brandgeruch festgestellt werden. Über eine offene Kellertüre verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum Wohnhaus. Ein Trupp öffnete mittels Türfallengleiter die Wohnungstüre. Der defekte Heimrauchmelder wurde außer Betrieb genommen um weitere Fehlalarme zu verhindern. Im Einsatz waren 12 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit drei Fahrzeugen. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst aus Kamen.

11.08.2023 > 19:40 Uhr - 20:10 Uhr

TH_TÜR - LZ1 - vermutlich bewusstlose Person hinter Tür

Noch während des laufenden Einsatzes an der Lünener Straße teilte die Rettungsleitstelle Unna über Funk den Einsatzkräften mit, dass es einen Paralleleinsatz in einem Kaufhaus an der Klöcknerstraße in Werne gibt. Das Einsatzstichwort lautete: "TH_TÜR - LZ1 - vermutlich bewusstlose Person hinter Tür". Eine Person sollte dort bewusstlos in einer verschlossenen Toilette liegen. Noch an der Lünener Straße wurden entschieden das das TLF und die Drehleiter den Einsatz übernehmen sollten. Über Funk teilte die Leitstelle den eingesetzten Kräften mit, das der Notarzt mittels Rettungshubschrauber Christoph 8 zur Einsatzstelle kommen würden. Dies war nötig da alle lokalen landgebundenen Notärzte im Einsatz waren. Die Werner Einsatzkräfte transportierten den Notarzt und seinen Assistenten mit einem Mannschaftstransportwagen vom Landeplatz an der Feuerwache am Konrad-Adenauer-Platz zum Einsatzort. Parallel wurden in einem Laden im Kaufhaus die Türscharniere der Toilettentüre beschädigungsfrei von einem Trupp ausgebaut und kurzerhand die gesamte Türe herausgehoben. Im Inneren konnte keine Person angetroffen werden. Nachdem alles wieder eingebaut war, konnte die Einsatzstelle an den Objektverantwortlichen übergeben werden. Die Rettungshubschrauberbesatzung wurde wieder zurück gefahren und als der RTH in Richtung Lünen abgehoben hatte, konnte der Einsatz um 20:10 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell