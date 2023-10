Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Zwei Minderjährige durch Fahrradunfall leicht verletzt

Lichtenau (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier junger Fahrradfahrer kam es am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der K3742, als sie nebeneinander auf dem Radweg von Lichtenau kommend in Richtung Rheinmünster-Schwarzach unterwegs waren. Durch einen Fahrfehler des 13-Jährigen kollidierte dessen Rad mit dem seines gleichaltrigen Begleiters. Beide Jungen kamen durch den Aufprall zu Fall und erlitten hierbei leichte Verletzungen. Zur weiteren Behandlung wurden beide Radfahrer in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Nach Stand der jetzigen Ermittlungen entstand an beiden Zweirädern kein Sachschaden.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell