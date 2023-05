Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz von Montag, 29.05.2023.

Landkreise Verden/ Osterholz (ots)

Landkreis Verden

++ Zeugen gesucht ++ Versuchter Einbruch in die Grundschule Oyten

Oyten. Am Sonntagabend versuchen bislang unbekannte Personen in die Grundschule in Oyten einzubrechen. Bei dem Versuch in das Gebäude einzudringen, lösen die Täter die Alarmanlage aus und ergreifen daraufhin unerkannt die Flucht. Die Polizei Achim bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich unter 04202/9960 zu melden. Betrunkener verursacht Unfall in Oyten

Oyten. Am Sonntagabend, um kurz nach 19 Uhr, kommt ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Durch den Aufprall verletzt sich der Fahrzeugführer leicht am Arm. Bei der Unfallaufnahme kann bei dem Fahrzeugführer ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Es folgte eine Blutentnahme, sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Landkreis Osterholz

++ Zeugen gesucht ++ Osterholz-Scharmbeck. Am Samstag, zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr, ist es in Osterholz-Scharmbeck, auf dem Parkplatz beim Stadion, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat den hinteren linken Reifen des parkenden VW Golf derart beschädigt, dass dieser bei der anschließenden Fahrt die komplette Luft verloren hat.

Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich unter 04791/3070 beim Polizeikommissariat Osterholz zu melden.

