POL-OG: Rastatt - Vorfahrt genommen

Rastatt

Am Montagnachmittag sorgte ein Verkehrsunfall in Rastatt für leichte Blessuren der Beteiligten sowie einem Gesamtschaden von circa 24.000 Euro. Von der "Ottersdorfer Straße" kommend, fuhr der 28-jährige Unfallbeteiligte mit seinen zwei Beifahrern in die "Wilhelm-Busch-Straße" ein. Hierbei hatte er nach derzeitigen Erkenntnissen eine vorfahrtsberechtigte Mercedes-Fahrerin übersehen, welche aus Richtung Plittersdorf kommend die Straße befuhr. In der Folge kam es zum Aufprall zwischen dem mutmaßlichen Verursacher und der 18-jährigen Fahrerin des Mercedes. Resultat des Unfalls sind sowohl leichte Verletzungen beider Fahrer, als auch wirtschaftliche Totalschäden an beiden Fahrzeugen. Die Beifahrer blieben unverletzt. Den 28-jährigen Hyundai-Fahrer erwartet nun eine Verkehrsunfallanzeige.

