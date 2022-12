POL-PIKIB: Sachbeschädigung

Marnheim (ots) - In der Zeit vom 21.12.22, 19:00Uhr, bis zum 22.12.22, 07:38Uhr, wurde in der Straße Am Kindergarten ein PKW beschädigt. Die Heckscheibe des PKW, welcher zur Tatzeit auf dem Grundstück der Geschädigten geparkt war, wurde eingeschlagen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

