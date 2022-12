POL-PIKIB: Sachbeschädigung an PKW

Weitersweiler (ots) - Am 20.12.22, zwischen 09:30Uhr und 11:00Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße ein Diebstahl. An einem PKW wurde das hintere Kennzeichenschild entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de ...

mehr