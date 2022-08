Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

In Wohnhaus eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Wohnhaus in der Riedstraße eingebrochen. Der Täter durchwühlte mehrere Räumlichkeiten im Erdgeschoss und entwendete neben Bargeld auch Wertgegenstände. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet Zeugen, die insbesondere zwischen 21 Uhr und 7.45 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Pkw auf Kreisverkehr aufgefahren

Mutmaßlich aufgrund von Sekundenschlafs ist ein 63-jähriger Fahrzeuglenker am Montag gegen 1.30 Uhr im Kreisverkehr Buchauer Straße verunfallt. Der Mann war mit seinem BMW auf der Umgehungsstraße von Bad Saulgau in Richtung L 283 unterwegs, als ihm eigenen Angaben zufolge nach einer langen Fahrt die Augen zugefallen sein sollen. Er überfuhr mit seinem BMW in der Folge die Verkehrsinsel, beschädigte mehrere Verkehrsschilder und kam kurz darauf auf der Kuppe des Kreisverkehrs zum Stehen. Der Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Sein BMW wurde durch den Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Auf den 63-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Ostrach

Betrunkene Autofahrerin

Eine 24-jährige Autofahrerin muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen, nachdem sie am Sonntagmorgen mit über 1,5 Promille im Bereich Ostrach unterwegs war. Die Frau hatte zunächst selbst einen Notruf abgesetzt und war kurz darauf nicht mehr erreichbar. Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, überprüften die Polizisten die Wohnanschrift der Frau. Als die 24-Jährige kurz darauf mit einem Fahrzeug angefahren kam, stellten die Polizeibeamten in einem Gespräch deutlichen Alkoholgeruch bei ihr fest. Nach einem Alkoholtest brachten die Beamten die Frau in ein Klinikum, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Polizisten behielten den Führerschein der Frau ein und untersagten ihr die Weiterfahrt.

Herdwangen-Schönach

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer prallte zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, gegen einen in der Straße "Im Branden" abgestellten VW-Polo. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise auf den Verursacher.

