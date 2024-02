Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nicht angepasste Geschwindigkeit

Neuenstein (ots)

Am Sonntag, dem 18.02.2024, gg. 06.00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wohnender Fahrer eines PKW die GLS-Germany-Straße in Neuenstein, von der Bundesstraße 324 kommend, in Richtung Feldgemarkung. Hier schätzte er vermutlich den Kurvenverlauf falsch ein und kam nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 2500,- Euro. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war musste dieses abgeschleppt werden.

