POL-SBR-BURB: Störung der Totenruhe, Grabschändung auf dem Friedhof Gersweiler

Saarbrücken-Burbach (ots) - Am Samstag, 09.12.2023, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der von-der-Heydt-Straße in Saarbrücken-Burbach ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Ein 87-jähriger PKW Fahrer aus Heusweiler befuhr mit seinem Peugeot 308 die von-der-Heydt-Straße aus der Brunnenstraße kommend in Fahrtrichtung Parallelstraße. Vor ihm in gleicher Richtung befuhr ein 65-jähriger aus ...

