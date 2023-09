Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einfallsreiche Einbrecher: So schützen Sie sich

Krefeld (ots)

Die Polizei rät, im Auto keine Wohnungsschlüssel und Dokumente liegenzulassen, auf denen Ihre Wohnanschrift steht, zum Beispiel Rechnungen vom letzten Werkstattbesuch. Erst am Montag haben Unbekannte in Krefeld einen Pkw aufgebrochen und darin einen Haustürschlüssel gefunden. Noch während die Besitzerin unterwegs war, um bei der Polizei Anzeige wegen des Autoaufbruchs zu erstatten, verschafften die Einbrecher sich mit dem gestohlenen Schlüssel Zutritt zur Wohnung und entwendeten mehrere Mobilgeräte. Die Adresse kannten sie, weil der Fahrzeugschein ebenfalls im Auto gelegen hatte. Die Polizei empfiehlt außerdem, auch in höhergelegenen Etagen Fenster nicht unbeaufsichtigt auf Kipp stehen zu lassen: Einbrecher nutzen unter Umständen Steighilfen, die sie in der Nähe finden. Am Wochenende waren Unbekannte an einem Haus in Krefeld über eine Mülltonne auf eine Garage geklettert und von dort auf ein Vordach, um an ein gekipptes Fenster im ersten Stock zu gelangen. Sie hebelten es auf und stahlen Schmuck im Wert einer fünfstelligen Summe. (223)

