Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am Nachmittag des 11.11.2023 kam es gegen 14:50 Uhr in der Saarbrücker Straße in Heusweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 72jähringen Fahrradfahrerin. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand streifte der Pkw beim Vorbeifahren aus bislang nicht bekannter Ursache die Fahrradfahrerin, so dass diese zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Einen Fahrradhelm trug sie zum Zeitpunkt des Unfalls nicht. Die Frau wurde nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein saarbrücker Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Angaben zu dem Hergang des Verkehrsunfalls machen können, wenden sich bitte an die PI Völklingen unter der 06898/2020.

