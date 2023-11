Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zwei schwere Verkehrsunfälle über das Wochenende im Bereich der L163

Saarbrücken (ots)

Am Wochenende haben sich auf der L163 gleich zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Am frühen Morgen des 05.11.2023 kam ein 54-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Velsen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Dabei wurde er leicht verletzt. Er stand unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung.Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein einbehalten. Am späten Abend des gleichen Tages ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall auf gleicher Strecke. Ein Pkw mit französischen Kennzeichen kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet durch eine Baumwurzel in einen Überschlag und kam im Wald auf dem Dach liegend zum Stehen. Eine Frau, welche als Beifahrerin in dem Pkw unterwegs gewesen sein soll, konnte selbstständig aus dem Fahrzeugwrack kriechen. Sie erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben. Der Mann habe die Unfallstelle fußläufig verlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0681/9715-233 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

