Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall beim Überholen mit drei beteiligten PKW

Saarbrücken-Altenkessel (ots)

Am Montag, 30.10.2023, gegen 18:45 Uhr, ereignete sich in der verlängerten Pfaffenkopfstraße in Saarbrücken-Altenkessel ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen.

Dabei war ein 26-jährige Fahrzeugführer eines Audi A7 aus Püttlingen aus Richtung Forsthaus Pfaffenkopf kommend in Fahrtrichtung Altenkessel unterwegs und setzte auf der engen Fahrbahn zu einem Überholmanöver von mehreren Fahrzeugen an. Kurz nach dem Ausscheren konnte er dem entgegenkommenden 74-jährigen Fahrzeugführer eines Citroen C5 aus Heusweiler nicht mehr ausweichen. Es kam in der Folge zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei der Unfallverursacher aufgrund dessen noch mit einem von ihm überholten PKW zusammenstieß.

Dabei wurde glücklicherweise lediglich ein Unfallbeteiligter, ersten Erkenntnissen zu Folge, nur leicht verletzt. Die Fahrzeuge des Unfallverursachers und des mit ihm frontal Kollidierenden waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit konnte bei keinem der Unfallbeteiligten festgestellt werden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Die aufnehmende Polizeiinspektion Burbach bittet Zeugen der Verkehrsunfalls sich unter 0681 / 97150 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell