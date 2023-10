Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall beim Überholen mit verletzten Personen

A19/Rostock (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich um kurz nach 17:00 Uhr ein Unfall mit zwei Pkw auf der A 19 in Richtung Rostock. Bei diesem Unfall wurden zwei Kinder und eine Frau leicht verletzt. Die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Golf aus dem Land Brandenburg fuhr auf dem linken Fahrstreifen, um einen Pkw Ford Fiesta aus dem Landkreis Rostock zu überholen. Etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Güstrow setzte der 64-jährige Fahrer des Pkw Ford seinerseits zum Überholen an und beachtete dabei nicht den Pkw VW. Die Fahrerin des VW bremste ihren Pkw stark ab und lenkte das Fahrzeug nach rechts, um eine Kollision mit dem Ford zu vermeiden. Trotz des Ausweichmanövers stieß der VW Golf hinten gegen den Ford Fiesta. In der Folge drehte sich der Pkw Ford und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Pkw VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Bankette. Die Insassen der Pkw konnten ihre Fahrzeuge verlassen. Ein 10-jähriger Junge aus dem Pkw Ford und die 26-jährige Ukrainerin sowie ihre 4-jährige Tochter aus dem Pkw VW wurden leicht verletzt ins Krankenhaus nach Güstrow gebracht. Der den Unfall verursachende Pkw Ford blieb fahrbereit. Für die Arbeit des Rettungsdienstes, die Unfallaufnahme und die Bergung des Pkw VW war die A 19 für ca. zwei Stunden halbseitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 27000 Euro. Thoralf Ott Polizeihauptkommissar Autobahnpolizei Linstow

