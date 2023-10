Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verletzte nach Streitigkeiten im Schulbus in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Am 20.10.2023 gegen 14:00 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einem Streit zwischen augenscheinlich Jugendlichen im Schulbus, wobei durch den bisher unbekannten Täter eine atemwegsreizende Flüssigkeit in Richtung des Inneren des Busses durch die hintere Tür gesprüht wurde. Die Streitparteien haben daraufhin den Bus fluchtartig am Alexandrinenplatz verlassen. Durch das Sprühen der Substanz in das Businnere wurden nach derzeitigem Stand neun Personen leichtverletzt. Eine ärztliche Versorgung wurde durch einen Rettungswagen mit Notarzt direkt vor Ort geleistet. Sollten sie Zeuge oder weiterer Geschädigter des Vorfalls sein, melden sie sich bitte im Polizeihauptrevier Ludwigslust oder auch telefonisch unter 03874 / 4110.

Benjamin Kerb Polizeihauptrevier Ludwigslust

