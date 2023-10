Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei überwacht Geschwindigkeit

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag (13.10.) führten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim Geschwindigkeitskontrollen in der Varkausstraße durch. Im Laufe der 40-minütigen Messung am Mittag, wurden 9 Verstöße gegen die geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt. Unrühmliche Spitzenreiter waren zwei 25 und 71 Jahre alte Autofahrer, die mit 89 bzw. 82 Stundenkilometern vom Radar erfasst wurden. Auf sie kommen nun bis 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und einmonatige Fahrverbote zu.

