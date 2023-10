POL-DA: Bensheim: Komplettes Eiscafe-Außenmobiliar entwendet

Darmstadt (ots) - Am Freitag, dem 29.09.2023, gegen 15:19 Uhr, befuhr ein grauer Porsche Macan den Rhönring in Darmstadt, in Richtung der Frankfurter Straße. In Höhe des Rhönrings 32, schlug auf der Windschutzscheibe des Porsche, ein zunächst unbekannter Gegenstand auf der Windschutzscheibe ein, wodurch ein größerer Riss in der Scheibe entstand. Nachdem der ...

mehr