POL-GT: Betrunken nach Hause gefahren - Polizei sucht weitere Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zeugen meldeten am Samstagabend (19.08., 21.45 Uhr) einen mit Schlangenlinien fahrenden VW-Touran auf der Neuenkirchener Straße.

Den Angaben nach soll der Pkw wiederholt in den Gegenverkehr geraten sein. Am Plümersweg stieg der Fahrer des Wagens aus und ging in sein Haus. Dort wurde er durch die Polizei angetroffen. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den 33-jährigen, alkoholisierten Fahrer eingeleitet. Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem graune VW und dessen Insassen geben? Auf der Neuenkirchener Straße soll es in Höhe der Linteler Straße zu einem sogenannten Beinaheunfall gekommen sein.

Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

