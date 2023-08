POL-GT: 43-jähriger Rennradfahrer stürzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Sonntag (20.08., 00.50 Uhr) sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Spiekergarten in Höhe des Rudolstädter Wegs. Zeugen beobachteten zwei Männer. Beide ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180-185cm groß und in dunkler Kleidung, die vom Tatort wegrannten. Möglicherweise sind sie mit einem silbernen VW vom Tatort weggefahren. Angaben zu dem Diebesgut können derzeit ...

