Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Alarm zur Not-Türöffnung in Niedersprockhövel

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagmorgen (29.08.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 09:57 Uhr zu einer Not-Türöffnung zum Breloer Weg alarmiert. Ein Angehöriger aus dem Bergischen Land sorgte sich um ein in Sprockhövel wohnendes Familienmitglied und meldete sich über den Notruf 112. Städteübergreifend wurde dieser Notruf von der Leitstelle Remscheid an die des Ennepe-Ruhr-Kreises übermittelt.

Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob der Erkrankte am Breloer Weg in der Lage gewesen wäre die Wohnungstür selbstständig zu öffnen, wurde neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr zur Wohnadresse alarmiert.

Ein Eingreifen der Feuerwehr war allerdings nicht erforderlich: Der Besatzung des ersteintreffenden Notarzteinsatzfahrzeugs wurde die Tür eigenständig geöffnet. Nach fünf Minuten konnten die sechs ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter vor Ort waren, wieder einrücken.

