POL-MFR: (1150) Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Erlangen (ots) - In der Nacht von Freitag (06.10.2023) auf Samstag (07.10.2023) brachen Unbekannte in eine Kantine in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von 20:30 Uhr (Freitag) bis 11:30 Uhr (Samstag) über ein Fenster Zutritt zu einer Kantine eines Gebäudes in der Schubertstraße. Aus dem Anwesen entwendeten die Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld. ...

