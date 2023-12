Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Alleinunfall in der Lebacher Straße

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am Abend des 08.12.2023 kam es gegen 18:00 Uhr in der Lebacher Straße zu einem Alleinunfall. Eine 74jährige Führerin eines Pkw kam beim Befahren der Lebacher Straße in Höhe der Hochwaldstraße nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, an dem Pkw und dem Mast entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Lebacher Straße musste im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme zunächst im Bereich der Unfallstelle und später an der Kreuzung zur Rheinstraße für ca. eineinhalb Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell