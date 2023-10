Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei mit schnellem Fahndungserfolg nach Raub und Diebstählen

Münster (ots)

Einen besonders brutalen Taschendieb haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Montagabend (9. Oktober) aus dem Verkehr gezogen. Er wurde festgenommen und am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Der 36-jährige Marokkaner sprach einen 80-jährigen Steinfurter auf der Bahnhofstraße an. Der Mann reichte dem Senior wie zum Dank die Hand, hielt diese fest und zog ihn in einer Umklammerung nah an sich heran. Der überraschte Steinfurter versuchte, sich aus der Umklammerung zu lösen, was der Marokkaner mit körperlichem Einsatz verhinderte. Als er sein Opfer schließlich losließ, hatte er ihm die Brieftasche aus der Jackentasche gestohlen und flüchtete. Der Bestohlene sprach im Bahnhof eine Streife der Bundespolizei an und schilderte den Vorfall. Nur wenige Momente später meldete sich ein 67-jähriger Münsteraner bei einer weiteren Streife. Er war an einer Bushaltestelle vor dem Hauptbahnhof von einem Mann gleichen Aussehens mehrfach nach einer Busverbindung gefragt worden. Wiederum reichte der seinem Opfer die Hand, hielt sie fest und verpasste ihm einen Kniestoß gegen den Oberschenkel. Als der Münsteraner das Fehlen seines Handys bemerkte, war der Mann bereits im Hauptbahnhof verschwunden. Durch eine sofortige Auswertung von Videoaufnahmen und Fahndung wurde der Tatverdächtige am Bremer Platz angetroffen und festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden sowohl das kurz zuvor gestohlene Handy als auch die Brieftasche des 80-Jährigen sichergestellt. Darüber hinaus fanden die Beamten weitere Geldbörsen, die vermutlich aus weiteren Diebstählen stammen. Auch das Fahrrad, mit dem er geflohen war, war wohl gestohlen. Gegen den polizeibekannten 36-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Raub- und Diebstahlsdelikten eingeleitet. Er wurde zuständigkeitshalber an die Kriminalwache des Polizeipräsidiums Münster übergeben, wo er nach der Nacht im Polizeigewahrsam auf die Haftvorführung wartete.

