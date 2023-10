BPOL NRW: Bundespolizei stellt Springmesser und Drogen bei 27-Jährigen sicher

Duisburg (ots) - Bundespolizisten nahmen am Montagmittag (09. Oktober), um 14.35 Uhr, einen Mann (43) im Duisburger Hauptbahnhof fest. Nach dem Festgenommenen wurde mittels drei Haftbefehlen gesucht. Da er eine Geldstrafe von insgesamt 1800 Euro nicht bezahlen konnte, trat er seine Ersatzfreiheitsstrafe von 180 Tagen an. Beamte der Bundespolizei trafen in der Vorhalle ...

mehr