Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Waldshut: Scheibe an Pkw eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.09.2023 in der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 17:30 Uhr wurde in der Waldtorstraße in Waldshut an einem weißen VW Polo die Fensterscheibe hinten rechts eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 EUR geschätzt. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Beamte des Polizeireviers Waldshut (07751 8316-531) bitten Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell