Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg Ortsteil Reckingen: Unfall auf der L161 - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.09.2023 gegen 18:35 Uhr ereignete sich auf der L161 zwischen Rheinheim und Lienheim ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von vier Fahrzeugen. Eine 70-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Lienheim und soll dabei aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei kam es zum Streifvorgang mit den entgegenkommenden Fahrzeugen eines 43-jährigen und eines 48-jährigen Mannes. An den Fahrzeugen der Männer entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Die Frau fuhr weiter und stieß im Bereich Reckingen mit dem Auto eines 24-Jährigen zusammen. Die 70-jährige Unfallverursacherin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert, der 24-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug des 24-Jährigen und der Unfallverursacherin entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Bei der 70-Jährigen konnte im Rahmen der Ermittlungen eine erhebliche Alkoholisierung von 1,4 Promille festgestellt werden, ob dies ursächlich für den Unfall war ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Beamte des Polizeireviers Waldshut (07751 8316-531) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich zu melden. Von großem Interesse ist hierbei, ob es noch weitere Geschädigte gibt oder Personen, die durch die Unfallverursacherin gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell