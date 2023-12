Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Ergänzung zu "Zigarettenautomatensprengungen häufen sich"

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Laurenzstraße;

Tatzeit: 30.11.2023, 17.15 Uhr (Feststellzeit);

Ihr Unwesen trieben Unbekannte in Gronau-Epe nicht nur an den bereits genannten Orten, sondern auch an der Laurenzstraße. Dort meldete ein Zeuge ebenfalls einen augenscheinlich aufgesprengten Zigarettenautomaten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter Bargeld und Zigaretten.

Link zur vorangegangenen Meldung zu diesem Thema: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5662693 (db)

