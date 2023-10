Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in der S-Bahn

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen und einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist es am gestrigen Mittwochabend (11.12.2023) in einer S-Bahn der Linie S4 gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten der 23-Jährige und die 35-Jährige, beide deutsche Staatsangehörige, sowie der 34-jährige serbische Staatsangehörige gegen 21:00 Uhr am Bahnhof Zuffenhausen zunächst in verbale Streitigkeiten mit dem 35-jährigen Mitarbeiter. Grund hierfür war offenbar, dass die drei Personen einem unbekannten Mann die Tür zur S4 aufhielten, damit dieser, nachdem er unbefugt die Gleise überquerte, noch in die Bahn einsteigen konnte. Während der Fahrt entwickelte sich nach derzeitigem Kenntnisstand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und dem Mitarbeiter, einem 35-jährigen iranischen Staatsangehörigen. Im weiteren Verlauf kam es offenbar zu Beleidigungen und einer Bedrohung zum Nachteil des Mitarbeiters. Zudem soll die Kette des 23-Jährigen durch die Rangelei kaputtgegangen sein. Hinzugerufene Bundespolizisten trafen alle Beteiligten beim Halt am Bahnhof Stuttgart-Nord an und unterzogen sie einer Kontrolle. Der Mitarbeiter klagte über leichte Schmerzen am Arm, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

