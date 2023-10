Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 176. Cannstatter Volksfest, Einsatzaufkommen der Bundespolizei

Stuttgart (ots)

Die Gesamtanzahl der Straftaten mit Wasenbezug, ist im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Mehr als ein Viertel aller Straftaten lagen im Bereich der Körperverletzungsdelikte. Ein deutlicher Anstieg ist ebenfalls im Bereich des Diebstahls zu verzeichnen. Hier hat sich die Zahl der Strafanzeigen fast verdoppelt, bleibt jedoch trotzdem im niedrigen zweistelligen Bereich. Gemeinsam mit den Körperverletzungen bilden beide Deliktsbereiche knapp die Hälfte der Gesamtstraftaten ab, welchen im hohen zweistelligen Bereich liegen. Neben den Straftaten beschäftigten die eingesetzten Polizeibeamten etliche Ordnungsstörungen, insbesondere im Bereich des Bahnhofs Bad Cannstatt. Unter anderem zählt man hierzu neben dem Verunreinigen von Bahnanlagen, auch das unerlaubte Betreten und Überqueren des Gleisbereiches, was stets ein hohes Gefahrenpotenzial aufweist. "Im Vergleich zum Volksfest 2022 sind die Feststellungen zwar rückläufig, dennoch unterschätzen immer noch viele Reisende die hieraus resultierende Lebensgefahr. Umso erfreulicher ist es, dass dieses Jahr nur wenige Personen festgestellt wurden." bilanzierte Polizeidirektorin Julia Buchen. Der Schwerpunkt der Einsatzmaßnahmen lag neben dem Stuttgarter Hauptbahnhof vor allem am Bahnhof Bad Cannstatt. Besonders an den Wochenenden nutzten zahlreiche Besucher den öffentlichen Nah- und Fernverkehr für die An- und Abreise zum Cannstatter Volksfest. Hieraus resultierend musste mehrmals das zwischen allen Sicherheitspartnern abgestimmte Einbahnstraßenkonzept durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass ankommende Reisende über den Wasenausgang nach draußen geleitet werden, während der Zutritt zum Bahnhof ausschließlich über den Haupteingang erfolgt. Reisende vom Wasengelände müssen somit einmal um den Bahnhof herumlaufen. Insgesamt blickt Polizeidirektorin Julia Buchen trotz des erhöhten Straftatenaufkommens bei der Bundespolizei positiv auf den Sondereinsatz anlässlich des 176. Cannstatter Volksfestes zurück: "Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Landespolizei, der Deutschen Bahn sowie der Stadt Stuttgart hat sich auch in diesem Jahr wieder bewährt. Die Einsatzlagen wurden professionell und besonnen bewältigt, sodass es zu keinen größeren Zwischenfällen kam."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell